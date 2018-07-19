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    الرئيس الصيني، شي جين بينغ

    الرئيس الصيني يصل الإمارات في زيارة تاريخية

    © REUTERS / KHAM
    العالم
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    وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، يبحث خلالها قضايا التعاون المشترك بين البلدين.

    وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، كان في استقبال الرئيس الصيني في مطار الرئاسة في العاصمة الإماراتية، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

     

    وقال الشيخ محمد بن راشد "استقبلت دولة الإمارات اليوم بكل الترحيب الرئيس الصيني شي جين بينغ في أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسا للصين. نثمن هذه الزيارة، ونعتبرها تاريخية، وتؤسس لمرحلة استراتيجية جديدة في العلاقات بين البلدين".

     

    وأضاف "الإمارات هي أول دولة خليجية أقامت علاقات استراتيجية مع الصين، وهناك توافق بيننا وبين الصين في الكثير من الملفات الإقليمية والعالمية، ونسعى لترسيخ علاقات ثقافية وشعبية وإنسانية بجانب علاقاتنا الاقتصادية والسياسية القوية".

    فيما قال الشيخ محمد بن زايد "سعداء بزيارة الصديق العزيز معالي شي غين بينغ الرئيس الصيني إلى الإمارات.. زيارة تاريخية بكل المقاييس وتوثق لمرحلة جديدة من مسارات التعاون بين البلدين في كافة المجالات، بما يعود على شعبي البلدين نماء وتطورا وازدهارا".

    وأردف، "تجمع الإمارات والصين اهتمامات عديدة تشمل السلام والاستقرار والتنمية والاستثمار والاستعداد للمستقبل، علاقتنا الراسخة وشراكتنا القادمة تأتي استجابة للمتغيرات ومتطلبات التنمية في كلا البلدين، ثقتنا في رؤية الرئيس شي والبناء على زيارته التاريخية محطة رئيسية لتحقيق أهدافنا المشتركة".

    ويبحث الرئيس الصيني، خلال الزيارة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في ظل التعاون الاستراتيجي المتنامي بين البلدين، والتنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات.

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