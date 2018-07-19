الرئاسة التركية تدين قانون "القومية" الإسرائيلي

أدان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، قانون "الدولة القومية اليهودية" الذي أقره البرلمان الإسرائيلي اليوم، وينص على أن القدس الكبرى والموحدة عاصمة لإسرائيل.

وقال قالن، اليوم الخميس، "ندين بأشد العبارات قانون الدولة القومية اليهودية، الذي أقره البرلمان الإسرائيلي"، وذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" التركية.

وشدد قالن على أنه "لا يمكن القبول إطلاقا بهذه الخطوة العنصرية التي تدفع باتجاه محو الشعب الفلسطيني من وطنه الأم بمسوغ قانوني"، داعيا المجتمع الدولي إلى أن "يبدي موقفا حيال هذا الظلم الواقع أمام أنظار العالم".

كما أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية على عدم اعتراف بلاده بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل "وإقامة مستوطنات لتهجير الفلسطينيين بشكل منهجي، ورفض أنقرة لمساعي إقامة إسرائيل دولة نظام فصل عنصري".

وتابع "جمهورية تركيا تجدد مرة أخرى تصميمها على حماية حقوق الشعب الفلسطيني الصديق والشقيق النابعة من القانون الدولي".

وكان الكنيست قد صوت بالموافقة النهائية على القانون الذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".

كما ينص القانون على أن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط. وأن القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل، والعبرية هي لغة الدولة الرسمية.