الرئيس الأذربيجاني يصل إلى باريس

وصل الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الخميس، إلى فرنسا.

باكو — سبوتنيك. قال المكتب الصحفي للرئاسة الأذربيجانية، لوكالة "سبوتنيك": "بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بدأت زيارة الرئيس إلهام علييف إلى فرنسا".

© Sputnik . Alexei Druzhinin الرئيس الأذربيجاني يوقع قرارا بالعفو عن 634 سجينا

وأفاد البيان، أن علييف ، التقى اليوم الخميس في باريس مع الرئيس التنفيذي للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، تييري دي مونبيريال. حيث تم تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية".

يذكر أنه جرى اعتقال 11 شخصا في أذربيجان على خلفية المشاركة في أعمال الشغب في مدينة غنجه غرب أذربيجان، حيث وقع هجوم مسلح على رئيس بلدية المدينة.

وجاء في بيان مشترك لوزارة الداخلية والنيابة العامة وجهاز أمن الدولة في أذربيجان يوم الجمعة: "تم اعتقال 11 من المشاركين في الجريمة وتمت تصفية أحدهم".

وكانت السلطات الأذربيجانية قد أبلغت في وقت سابق أن رئيس السلطة التنفيذية في غنجه (ثاني أكبر مدينة في الجمهورية) ومرافقة الشخصي قد تعرضا لإصابة على إثر هجوم. وان المشتبه في ارتكاب الجريمة المواطن الروسي يونس سافاروف البالغ من العمر 35 عاما اعتقل من قبل ضباط الشرطة على الفور.