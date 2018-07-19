الرئيس الجورجي: التعاون بين جورجيا و"الناتو" يخدم أمن المنطقة واستقرارها

أكد الرئيس الجورجي غيورغي مارغفيلاشفيلي، اليوم الخميس، أن التعاون بين بلاده وحلف شمال الأطلسي يخدم أمن واستقرار المنطقة.

موسكو — سبوتنيك. وقال مارغفيلاشفيلي في بيان نشر على الموقع الرئاسي: "تسعى جورجيا مرة أخرى من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للنزاعات. مقترحاتنا المتكررة لروسيا تهدف إلى تغيير نموذج المواجهة إلى مجال التعاون، ولكن استعادة الثقة أمر مستحيل من خلال انتهاك السلامة الإقليمية وسيادة البلاد".

© Sputnik . Evgeny Biyatov "مبيد" جديد لمكافحة دبابات الناتو

وأشار الرئيس الجورجي، إلى أن "تعاون جورجيا والتحالف يخدم الأمن في المنطقة ويساهم في الاستقرار على الحدود الجنوبية لروسيا الاتحادية ذاتها".

وجاء تعليق الرئيس الجورجي هذا رداً على إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم بأن بلاده سترد على الأعمال العدوانية التي تهدد روسيا، بشكل متكافئ، بما في ذلك والمساعي لضم أوكرانيا وجورجيا إلى حلف "الناتو".

وكان الأمين العام لحلف "الناتو"، أكد أنه سيتم دعم جورجيا بكل السبل حتى على الصعيد السياسي.

وتجدر الإشارة، إلى أن دول حلف شمال الأطلسي، أعلنت في وقت سابق، عن عدد من الإجراءات لتوسيع الأنشطة العسكرية في أوروبا وأوكرانيا، بما في ذلك تعزيز قوات الرد السريع والتوسع الكبير في برنامج التدريبات والدوريات وزيادة الإنفاق الدفاعي. في الوقت الذي أعربت فيه روسيا مراراً عن قلقها من تزايد نشاط الناتو العسكري بالقرب من حدودها.