المفوضية الأوروبية تدعو للتحضير لإنهاء سريان قوانين الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة

دعت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، دول الاتحاد الأوروبي للتحضير لإنهاء سريان قوانين الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة اعتبارا من نهاية آذار/ مارس المقبل.

بروكسل — سبوتنيك. وقالت المفوضية الأوروبية التي تتفاوض باسم الاتحاد حول بريكست في وثيقة بهذا الشأن: "على الجهات المعنية وكذلك السلطات الوطنية [ لـ27 دولة الاتحاد الأوروبي] وسلطات الاتحاد الأوروبي أن تستعد لسيناريوهين رئيسيين محتملين بشأن البريكست".

© REUTERS / FRANCOIS LENOIR المفوضية الأوروبية تقترح إنشاء شرطة الحدود في الاتحاد الأوروبي

وأشارت الوثيقة إلى أن السيناريو الأول يتمثل بإبرام وتصديق الاتفاق على شروط "الخروج" حتى 30 آذار/ مارس 2019 ، وبالتالي الانتهاء من تطبيق تشريعات الاتحاد الأوروبي واتفاقياته مع بريطانيا فقط بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي سبق ذكرها والتي تبلغ 21 شهرًا ، أي اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2021.

وينص السيناريو الثاني بأنه في حال عدم وجود اتفاق بشأن "الخروج" أو التصديق الكامل من قبل جميع الأطراف بحلول نهاية شهر آذار/ مارس المقبل، مما سيؤدي إلى عدم وجود فترة انتقالية، وبالتالي فإنه " سيتم تعليق استخدام تشريعات الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمملكة المتحدة بداية من 30 آذار/ مارس 2019".

ومن الجدير بالذكر أن أغلبية البريطانيين صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء العام، يوم 23 حزيران/ يونيو 2016، وأقرت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، مشروع قانون خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مانحة إياه بذلك صفة قانون، يبدأ العمل به اعتبارا من خروج المملكة من الاتحاد، في 29 آذار/ مارس 2019.