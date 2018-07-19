ترامب يكلف مساعده بدعوة بوتين لزيارة واشنطن هذا الخريف

© Sputnik . Natalia Seliverstova الدفاع الروسية: مستعدون للتنفيذ العملي لاتفاقيات بوتين وترامب في هلسنكي

قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب طلب من مستشاره للأمن القومي جون بولتون دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى واشنطن في الخريف.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في تغريدة على "تويتر":

"طلب الرئيس ترامب من جون بولتون دعوة الرئيس بوتين إلى واشنطن في الخريف وتلك المناقشات جارية بالفعل".

هذا وأعرب الرئيس ترامب، اليوم الخميس، عن تطلعه لعقد لقاء ثاني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وذلك بهدف متابعة ما تم التوصل إليه في القمة الأخيرة يوم الاثنين الماضي.

هذا واختتمت في هلسنكي، يوم الاثنين الماضي، القمة الروسية الأمريكية، التي استمرت نحو 4 ساعات، وأعرب الجانبان عن رغبتهما بتحسين العلاقات بين دولتيهما، واعتبر ترامب أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها. قبل اليوم لكنها تحسنت بفضل هذه القمة، فيما أكد بوتين، من جانبه أن هذه المباحثات مثلت الخطوة الأولى في "إزالة الأنقاض" عن العلاقات بين البلدين.

وتضمنت محادثات القمة رؤية البلدين لحل النزاعات في العالم؛ ومن بينها في سوريا، والخطوات الواجب اتخاذها للتوصل إلى حلول سلمية لهذه الأزمة.