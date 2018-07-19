مدير المخابرات الأمريكية: لا أعلم ما حدث خلال اجتماع ترامب وبوتين

قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية دان كوتس، اليوم الخميس، إنه لا يعلم ماذا حدث خلال الاجتماع الثنائي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.

وقال كوتس خلال منتدى "أسبن الأمني" في كولورادو "حسنا أنتم على حق، لا أعلم ماذا حدث في ذلك الاجتماع".

وكان قد عقد لقاء بين بوتين وترامب يوم الإثنين الماضي، في هلسنكي، وتحدث الرئيسان في بداية الأمر بشكل منفرد، ثم تناولا طعام الغداء مع وفدي البلدين، وعقدا بعد ذلك مؤتمرا صحفيا أجابا فيه عن أسئلة الصحفيين.

واستمرت القمة الروسية الأمريكية، 4 ساعات، حيث أعرب الجانبان عن رغبتهما بتحسين العلاقات بين دولتيهما، واعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم لكنها تحسنت بفضل هذه القمة، ومن جانبه يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هذه المباحثات مثلت الخطوة الأولى في "إزالة الأنقاض" عن العلاقات بين البلدين.

وأعلن البيت الأبيض الأمريكي اليوم، أن الرئيس ترامب كلف مساعده بدعوة الرئيس بوتين إلى زيارة واشنطن هذا الخريف.

JUST IN: Press Sec. Sanders: "President Trump asked Amb. John Bolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway." https://t.co/mOWHWieJgb pic.twitter.com/5OOrNmwAmS — ABC News (@ABC) ١٩ يوليو ٢٠١٨

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس دونالد ترامب طلب من مستشاره للأمن القومي جون بولتون دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى واشنطن في الخريف.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في تغريدة على "تويتر" "طلب الرئيس ترامب من جون بولتون دعوة الرئيس بوتين إلى واشنطن في الخريف، وتلك المناقشات جارية بالفعل".