المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن السلاح النووي لكوريا الشمالية

أعلن مدير المخابرات الوطنية الأمريكية دان كوتس، اليوم الخميس، بأن مسألة نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية من الممكن تنفيذها خلال عام، لكن هذا لن يحدث في مثل هذه الفترة.

© AFP 2018 / ED JONES مجلة: هذه خطة كوريا الشمالية لإخفاء الأسلحة النووية

واشنطن — سبوتنيك . وقال كوتس في منتدى أسبين للأمن: "من الناحية الفنية ممكن، لكن على الأرجح هذا لن يحدث، وفقا لاعتقادي، بومبيو أوضح أن ذلك سيستغرق بعض الوقت"، مشيرا (بومبيو) إلى إطار زمني أطول… إنها عملية أكثر تعقيدا بكثير مما يعتقده كثير من الناس".

هذا وفي وقت سابق، عبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، عن اعتقاده بأن القسم الأكبر من برامج كوريا الشمالية النووية والكيماوية والبيولوجية يمكن تفكيكه خلال عام، لكنه لم يحدد ما إذا كان هناك اتفاق حول هذا الموضوع بين الرئيس ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.