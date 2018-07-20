ترامب: سأصبح "أسوأ عدو" لبوتين في هذه الحالة

أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، إنه إذا لم ينجح بعد المحادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في إقامة علاقات جيدة، فإنه قد يصبح "أسوأ عدو" للرئيس الروسي.

موسكو — سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع "CNBC": "سأكون أسوأ عدو لفلاديمير بوتين، إذا لم تتطور العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا".

© REUTERS / Eric Thayer ترامب: هذه الدولة إذا غضبت هنيئا لكم بالحرب العالمية الثالثة

واختتمت في هلسنكي، يوم الاثنين الماضي، القمة الروسية الأمريكية، التي استمرت نحو 4 ساعات، وأعرب الجانبان عن رغبتهما بتحسين العلاقات بين دولتيهما، واعتبر ترامب أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم لكنها تحسنت بفضل هذه القمة.

ومن جانبه، أكد بوتين، أن هذه المباحثات مثلت الخطوة الأولى في "إزالة الأنقاض" عن العلاقات بين البلدين.

هذا وتضمنت محادثات القمة رؤية البلدين لحل النزاعات في العالم؛ ومن بينها في سوريا، والخطوات الواجب اتخاذها للتوصل إلى حلول سلمية لهذه الأزمة.