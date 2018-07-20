أول تعليق من الرئيس الصيني على زيارته للإمارات

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن أمله في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

بكين — سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: إن "الرئيس الصيني شي جين بينغ تمنى نيابة عن الحكومة الصينية والشعب الصيني، أطيب التمنيات لشعب وسلطات الإمارات العربية المتحدة".

© Sputnik . Sergey Guneev أول زيارة لرئيس صيني إلى الإمارات منذ 29 عاما

وأضاف، أنه "بعد 34 سنة من إقامة العلاقات الدبلوماسية، يحترم البلدين كل منهما الآخر ويتعاملان على قدم المساواة".

وأوضح، أن" العلاقات الثنائية شهدت تطورا كبيرا والتعاون العملي في مختلف المجالات حقق نتائج مثمرة".

وتستمر زيارة الرئيس الصيني لدولة الإمارات ثلاثة أيام، وهي أول رحلة خارجية له، بعد إعادة انتخابه رئيساً لبلاده، ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، والآفاق الكبيرة لتعزيزها على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.