أول تعليق من الرئيس الصيني على زيارته للإمارات

بكين — سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: إن "الرئيس الصيني شي جين بينغ تمنى نيابة عن الحكومة الصينية والشعب الصيني، أطيب التمنيات لشعب وسلطات الإمارات العربية المتحدة".
وأوضح، أن" العلاقات الثنائية شهدت تطورا كبيرا والتعاون العملي في مختلف المجالات حقق نتائج مثمرة".
وتستمر زيارة الرئيس الصيني لدولة الإمارات ثلاثة أيام، وهي أول رحلة خارجية له، بعد إعادة انتخابه رئيساً لبلاده، ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، والآفاق الكبيرة لتعزيزها على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.
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