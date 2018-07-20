محكمة كوريا الجنوبية تقضي بسجن الرئيسة السابقة لـ8 سنوات

قضت محكمة كوريا الجنوبية بالسجن لمدة 8 سنوات على الرئيسة السابقة للبلاد، بارك كون-هيه، بتهمة اختلاس أموال الدولة والتدخل في أنشطة الحزب، حسب وكالة "يونهاب".

موسكو — سبوتنيك. وفقا لقرار المحكمة، فإن الحكم على الرئيسة قضى بسجنها لمدة ست سنوات لتلقيها أموالا من ميزانية وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية، وعليها أيضا دفع غرامة قدرها 3.3 مليار وون (ما يقرب من 3 ملايين دولار).

© Fotolia / WavebreakMediaMicro محكمة كورية جنوبية تقضي بتعويض أسر ضحايا عبارة غرقت عام 2014

كما يفرض الحكم السجن لمدة عامين آخرين لمشاركتها بشكل غير قانوني في ترشيح مرشحين للانتخابات من الحزب الحاكم خلال فترة رئاستها.

هذا وكانت محكمة سيؤول المركزية قد قضت بسجن هيه لمدة 24 عاماً.

وأصبحت بارك (65 عاما) أول رئيسة منتخبة ديمقراطيا تعزل من منصبها في كوريا الجنوبية وذلك بعد أزمة أصابت البلاد منذ تشرين الأول/ أكتوبر عام 2016 ، بالشلل وأشاعت الاضطراب بسبب فضيحة الفساد التي أدت أيضا إلى اعتقال رئيس مجموعة سامسونغ ومحاكمته.

وتواجه بارك، بعد أن فقدت حصانتها الرئاسية اتهامات جنائية تتعلق بتلقي رشاوى والابتزاز واستغلال السلطة فيما له صلة بمزاعم عن تآمرها مع صديقتها تشوي سون-سيل. الأمر الذي تنفيه الرئيسة وصديقتها.