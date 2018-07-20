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14:11 20 يوليو/ تموز 2018
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    مطعم ترامب برغر في سيبيريا، روسيا

    مطعم "ترامب برغر" في سيبيريا يجذب الزبائن (صور)

    © REUTERS / ILYA NAYMUSHIN
    العالم
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    قال مدير مطعم للبرغر في سيبيريا، يحمل اسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن المطعم يجذب الزبائن، مع تنامي الاهتمام في روسيا بالرئيس الأمريكي، بعد القمة التي جمعته هذا الأسبوع مع الرئيس فلاديمير بوتين.

    ويحاول مطعم "ترامب برغر"، الذي فتح أبوابه في مدينة كراسنويارسك في ديسمبر/كانون الأول، الاستفادة من الضجة المحيطة بترامب، الذي أكد مجددا رغبته في تحسين العلاقات الأمريكية الروسية الفاترة، وذلك خلال اجتماعه مع بوتين يوم الاثنين 16 يوليو/تموز الجاري في هلسنكي.

    البيت الأبيض في واشنطن
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
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    وتزين جدران المطعم لوحات للرئيس الأمريكي، وتقدم فيه أطباق من بينها "برغر ترامب"، مع لحم الخنزير المقدد، و"برغر ميلانيا" بالدجاج، تيمنا باسم "سيدة أمريكا الأولى" ميلانيا ترامب.

    وقال مدير المطعم، إيغور فينوغرادوف، لـ"رويترز"، الأربعاء 18 يوليو، إن "حجم الطلب ليس سيئا إطلاقا بالنسبة لمطعم فتح أبوابه مؤخرا".

    لكنه أضاف أن زبائن ثملين لا يحبون الولايات المتحدة، باعتبارها الخصم التقليدي لروسيا، يستاؤون من الفكرة التي يدور حولها المطعم ويتصرفون بفظاظة، ولم يتحدث بالتفصيل عن الأمر.

    وشهدت روسيا احتفالات عقب فوز ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2016، بعد أن دعا في حملته الانتخابية لتحسين العلاقات مع موسكو، كما أنه أشاد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

    وفاجأ ترامب العالم في قمة يوم الاثنين، بالتشكيك في النتائج التي خلصت إليها وكالات المخابرات الأمريكية، بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، كما أشاد ترامب بنفي بوتين "القوي والحاسم" لأي تدخل روسي.

    عصائر توت في مطعم ترامب برغر
    © REUTERS / ILYA NAYMUSHIN
    عصائر توت في مطعم "ترامب برغر"

     

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    الكلمات الدلالية:
    مطعم, برغر, فلاديمير بوتين, ميلانيا ترامب, دونالد ترامب, سيبيريا, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
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