مطعم "ترامب برغر" في سيبيريا يجذب الزبائن (صور)

ويحاول مطعم "ترامب برغر"، الذي فتح أبوابه في مدينة كراسنويارسك في ديسمبر/كانون الأول، الاستفادة من الضجة المحيطة بترامب، الذي أكد مجددا رغبته في تحسين العلاقات الأمريكية الروسية الفاترة، وذلك خلال اجتماعه مع بوتين يوم الاثنين 16 يوليو/تموز الجاري في هلسنكي.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich ترامب يكلف مساعده بدعوة بوتين لزيارة واشنطن هذا الخريف

وتزين جدران المطعم لوحات للرئيس الأمريكي، وتقدم فيه أطباق من بينها "برغر ترامب"، مع لحم الخنزير المقدد، و"برغر ميلانيا" بالدجاج، تيمنا باسم "سيدة أمريكا الأولى" ميلانيا ترامب.

وقال مدير المطعم، إيغور فينوغرادوف، لـ"رويترز"، الأربعاء 18 يوليو، إن "حجم الطلب ليس سيئا إطلاقا بالنسبة لمطعم فتح أبوابه مؤخرا".

لكنه أضاف أن زبائن ثملين لا يحبون الولايات المتحدة، باعتبارها الخصم التقليدي لروسيا، يستاؤون من الفكرة التي يدور حولها المطعم ويتصرفون بفظاظة، ولم يتحدث بالتفصيل عن الأمر.

New burger joint named after Trump draws customers in Siberia amid increased Russian interest following #HelsinkiSummithttps://t.co/K6xJhksl1R pic.twitter.com/IvV0g36HVU — The Moscow Times (@MoscowTimes) July 19, 2018

وشهدت روسيا احتفالات عقب فوز ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2016، بعد أن دعا في حملته الانتخابية لتحسين العلاقات مع موسكو، كما أنه أشاد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفاجأ ترامب العالم في قمة يوم الاثنين، بالتشكيك في النتائج التي خلصت إليها وكالات المخابرات الأمريكية، بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، كما أشاد ترامب بنفي بوتين "القوي والحاسم" لأي تدخل روسي.