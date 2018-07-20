أحدث غواصة إسبانية تلقى مصيرا لا يحسد عليه

وطفت المشكلة على السطح عندما انكشف خطأ في تصميم غواصة S-80 Plus، وهو خطأ جعل الغواصة ثقيلة إلى درجة قد تصبح معها غريقة لدى ذهابها إلى البحر.

El nuevo submarino S-80 Plus de la Armada española que no cabe en el muelle de la base naval de Cartagena @elpais_espana @el_pais @mgonzalezelpais https://t.co/ZMQkFKsaeD pic.twitter.com/f8BNxYMP6H — El País Infografía (@elpais_info) July 18, 2018

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وتطلب الأمر استدعاء خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية ليصححوا الخطأ مقابل 14 مليون يورو.

والآن تبحث وزارة الدفاع الإسبانية عن 16 مليون يورو، بحسب صحيفة الباييس الإسبانية، لتصحيح خطأ آخر قفز إلى السطح عندما تبيَّن أن طول الغواصة لا يسمح لها بدخول ورشة الصيانة في إحدى قواعد القوات البحرية الإسبانية.

ويبلغ طول الغواصة الجديدة 80 مترا في حين لا تتسع ترسانة الصيانة لسفينة يتجاوز طولها 78 مترا.

وتحتاج عملية توسعة ترسانة الصيانة إلى 16 مليون يورو.

وبالتالي فإن تكلفة غواصة S-80 Plus ترتفع من 2.1 مليار يورو إلى 3.9 مليار.

يذكر أن استرداد المبلغ المدفوع لصنع الغواصة الإسبانية الجديدة أمر غير ممكن إلا عندما تجد في سوق العالم مَن يسدد قيمتها المرتفعة.