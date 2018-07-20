أمريكا تحذر مواطنيها من أي مساع خارجية للتأثير على السياسة الداخلية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن سياسة لتحذير المواطنين من عمليات الاختراق الإلكترونية الأجنبية مثل حملة التسلل الإلكتروني والتضليل الروسية المزعومة خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وتتردد الحكومة الأمريكية في الإعلان عن مثل هذه العمليات الأجنبية خشية أن يعتبر الكشف عنها إخلالا بالتوازن في أي انتخابات، بحسب وكالة "رويترز".

© Sputnik . Sergei Guneyev ترامب: بوتين مسؤول شخصيا عن التدخل في الانتخابات الأمريكية

وقال رود روزنشتاين نائب وزير العدل في تصريحات في منتدى "آسبن" للأمن في كولورادو، أمس الخميس، وهو يعلن عن السياسة الجديدة، إن تحذير الرأي العام الأمريكي من التضليل يمكن أن يساعد في الحد من أضراره ويتيح للناس فرصة اتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى معلومات أفضل.

وتابع: "إن كشف الخطط للجماهير طريقة مهمة لتحييدها… ومن حق الشعب الأمريكي أن يعرف إن كانت حكومات أجنبية تستهدفه بالدعاية".

وثار جدل هذا الأسبوع بسبب عدم إقدام الرئيس دونالد ترامب على مواجهة نظيره الروسي فلاديمير بوتين علانية بشأن مسألة تدخل موسكو في انتخابات 2016 خلال اجتماعهما في هلسنكي.

وتأتي السياسة التي أعلن عنها روزنشتاين ضمن تقرير أصدره فريق معني بالإنترنت والتكنولوجيا الرقمية تابع لوزارة العدل جرى تشكيله في فبراير/ شباط.

ويتضمن التقرير توجيهات للوزارة بشأن متى ينبغي إبلاغ الجماهير والمجموعات الخاصة والشركات بحدوث هجمات سرية.