بدء العمل على إنشاء مجموعة للتعاون في قطاع الأعمال بين واشنطن وموسكو

أعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الجمعة، أن موسكو وواشنطن تعملان من أجل إنشاء مجموعة مشتركة للتعاون في قطاع الأعمال.

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير للصحفيين في نادي "فالدي"، ردا على سؤال حول تأسيس المجموعة الروسية الأمريكية للتعاون في مجال الأعمال: "العمل قائم، الإدارة تعمل على هذا الشأن والوزارة، وانضمت السفارة للعمل".

© REUTERS / AARON P. BERNSTEIN بومبيو: أمريكا يجب أن تبدي مرونة في العلاقات مع روسيا

وأشار أنطونوف إلى أن العديد من الصعوبات تظهر خلال العملية، بما في ذلك بسبب القيود الاقتصادية.

وأضاف أنطونوف أن " سريان القانون الذي يمنع التعاون في العديد من المجالات، هذا قانون أغسطس/آب الماضي الذي يقول إننا خصوماً للولايات المتحدة الأمريكية".

وصادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على قانون كاتسا "حول مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات" في 2 آب/أغسطس الماضي، ما أدى إلى زيادة التوتر مع روسيا.

وينص القانون كاتسا على فرض العقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، بالإضافة إلى الأشخاص والشركات التي تتعاون مع تلك الدول الثلاث، وأعلنت الإدارة الأمريكية منذ البداية أنها تنوي تطبيق آلية العقوبات بشكل انتقائي، مع مراعاة مصالحها الوطنية ومصالح الحلفاء والشركاء.