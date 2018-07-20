ترامب يعلن استعداده لفرض رسوم بقيمة 500 مليار دولار على البضائع الصينية

وقال ترامب في حوار له مع قناة "سي إن بي سي": "أنا مستعد للذهاب إلى 500 [مليار دولار]، وفقا لـ"رويترز".
وأعلن ترامب، في شهر يونيو/حزيران، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على سلع التكنولوجيا من الصين بقيمة 50 مليار دولار.
JUST IN: Donald Trump is “ready to go” to $500 billion in China import tariffs, he said on @CNBC https://t.co/Lqbtd1ZsgQ pic.twitter.com/uYfSpI0Wrx— Bloomberg (@business) July 20, 2018
وقال ترامب في بيان: "في ضوء سرقة الملكية الفكرية والتكنولوجيا وغيرها من الممارسات التجارية غير العادلة، تفرض الولايات المتحدة رسوم استيراد بنسبة 25 في المئة على البضائع الصينية بحجم 50 مليار دولار والتي تحتوي على تقنيات ذات صلة صناعية".
وحسب بيان ترامب، فإن هذه الإجراءات ستكون الخطوة الأولى نحو استعادة التوازن التجاري مع جمهورية الصين الشعبية، حيث يوجد الآن عجز ضخم من طرف الولايات المتحدة.
وفرضت الولايات المتحدة الأميركية، في نهاية آذار/مارس الماضي، رسوما جمركية على استيراد الصلب والألمنيوم بحجم 25 بالمئة و10 في المئة على التوالي، وعلقت تنفيذها حتى 1 حزيران/ يونيو لدول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى. ويتفاوض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول هذه القضية، حيث تسعى المفوضية الأوروبية إلى استبعاد دائم للاتحاد الأوروبي بأكمله من الرسوم الجديدة.
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