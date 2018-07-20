مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث سير بمنطقة جيتومير الأوكرانية

أعلنت شرطة منطقة جيتومير الأوكرانية، اليوم الجمعة، مقتل عشرة أشخاص وإصابة عشرة آخرين نتيجة تصادم حافلة صغيرة بشاحنة، بمنطقة جيتومير في البلاد.

© REUTERS / Asmaa Waguih وفاة 12 شخصا وإصابة 28 آخرين في حادث سير جنوبي مصر

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان للشرطة المحلية: "قُتل عشرة أشخاص وجُرح 10 آخرون إثر حادث وقع على طريق كييف-تشوب السريع في منطقة جيتومير، ووفقًا للمعلومات الأولية، اصطدم سائق حافلة نقل (على طريق كييف-روفنو)، المتوجه نحو جيتومير، بشاحنة "داف".

ووقع الحادث على الطريق السريع كييف-تشوب، اليوم الجمعة في حوالي الساعة 10.40 بالتوقيت المحلي (الذي يتزامن مع موسكو)، ويعمل رجال الانقاذ والشرطة في مكان الحادث.