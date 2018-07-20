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14:08 20 يوليو/ تموز 2018
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    الشرطة التركية

    تركيا تعتقل أرملة "وزير حرب" تنظيم "داعش"

    © AP Photo / Hussein Malla
    العالم
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    قالت الشرطة التركية إنها ألقت القبض على أرملة أبو عمر الشيشاني، أحد قادة تنظيم "داعش" الذي قتل منذ عامين، خلال عملية لمكافحة الإرهاب في إسطنبول الشهر الجاري.

    وكان أبو عمر الشيشاني يوصف بأنه "وزير حرب" "داعش"، وأحد المستشارين المقربين من زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي. وقتل الشيشاني، وهو من أصل جورجي، أثناء اشتباكات في مدينة الشرقاط جنوبي الموصل في العراق في يوليو/ تموز عام 2016.

    وقالت الشرطة في بيان إنها ألقت القبض على الزوجة ضمن خمسة أشخاص اعتقلتهم في مداهمات متزامنة في إسطنبول ليلة الرابع من يوليو/ تموز، استهدفت أشخاصا يعتقد أن لهم صلات بمناطق صراع ويسعون لتنفيذ هجمات، وفقا لـ"رويترز".

    إيطاليا
    © AFP 2018 / Alberto Pizzoli
    الشيشاني المعتقل في إيطاليا كان يعد لهجوم ارهابي كبير

    وذكرت الشرطة أنها اكتشفت أن المرأة هي أرملة الشيشاني عقب استجوابها لعدة أيام بعدما تبين أن جواز سفرها مزيف.

    وأشارت الشرطة إلى أن محكمة في إسطنبول أصدرت أمرا رسميا باحتجازها يوم 17 يوليو/ تموز، وأضافت أن لديها ابنان من الشيشاني لكن مكانهما غير معلوم.

    وولد الشيشاني في جورجيا عام 1986 عندما كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي وحارب في صفوف المقاتلين الشيشان ضد الجيش الروسي. وقال مسؤولون أمريكيون إنه انضم لجيش جورجيا عام 2006 بعد استقلالها وشارك في حربها القصيرة مع موسكو بعد عامين قبل أن يجري تسريحه لأسباب طبية.

    وألقي القبض عليه في 2010 لحيازة أسلحة، وقضى أكثر من عام في السجن قبل أن يغادر جورجيا عام 2012 إلى إسطنبول ثم إلى سوريا.

    وفي عام 2013، قرر الانضمام لتنظيم "داعش" وبايع البغدادي. وقبل مقتله كان ضمن أهم الإرهابيين المطلوبين بموجب برنامج أمريكي رصد ما يصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تساعد في التخلص منه.

    انظر أيضا:

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    وزير الدفاع الأميركي يؤكد رسميا مقتل الإرهابي أبو عمر الشيشاني
    الكلمات الدلالية:
    الشرطة التركية, تركيا
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