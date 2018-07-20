ميركل ترحب بفكرة لقاء بوتين وترامب في واشنطن

برلين-سبوتنيك. وقالت ميركل في المؤتمر الصحفي الدوري في برلين: "لا ينبغي أن يكون قاعدة، أنه منذ عام 2005، لم يقم رئيس روسي بزيارة الولايات المتحدة، بل يجب أن يصبح لقاء رئيسي روسيا وأميركا أمرا اعتياديا ".
وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة واشنطن في هذا الخريف.
يذكر أن لقاء ثنائيا جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، في هلسنكي 16 تموز/يوليو الجاري.
وعقب القمة أعلن الرئيسان عن اهتمامها بتحسين العلاقات بين البلدين.
وقد أثارت تصريحات ترامب انتقادات حادة ضده في الولايات المتحدة، واتهم عدد من المعارضين السياسيين للرئيس الأمريكي بخيانة المصالح الوطنية.
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