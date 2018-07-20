ميركل ترحب بفكرة لقاء بوتين وترامب في واشنطن

صرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، بأن برلين ترحب بفكرة لقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في واشنطن الخريف المقبل، موضحة أن هذا اللقاء يجب أن يكون أمرا اعتياديا.

برلين-سبوتنيك. وقالت ميركل في المؤتمر الصحفي الدوري في برلين: "لا ينبغي أن يكون قاعدة، أنه منذ عام 2005، لم يقم رئيس روسي بزيارة الولايات المتحدة، بل يجب أن يصبح لقاء رئيسي روسيا وأميركا أمرا اعتياديا ".

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة واشنطن في هذا الخريف.

© Sputnik . Evgeniy Biatov بيسكوف: بوتين وترامب في هلسنكي لم يناقشا قضية ياروشينكو

يذكر أن لقاء ثنائيا جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، في هلسنكي 16 تموز/يوليو الجاري.

وعقب القمة أعلن الرئيسان عن اهتمامها بتحسين العلاقات بين البلدين.

وقد أثارت تصريحات ترامب انتقادات حادة ضده في الولايات المتحدة، واتهم عدد من المعارضين السياسيين للرئيس الأمريكي بخيانة المصالح الوطنية.