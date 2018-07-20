إقرار دولي بحقوق روسيا

وأوضح ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء وزير داخلية إيطاليا، أن إحدى بديهيات الواقع المعاش انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

© Sputnik . Sergei Guneyev معلومات ثمينة عن اجتماع قمة يكلف مليون يورو

وأكد ماتيو سالفيني في حوار أجرته معه صحيفة "واشنطن بوست" أن القرم انضمت إلى روسيا بالطريقة الشرعية بمشيئة أهاليها الذين صوت أكثر من 90 في المائة منهم بـ"نعم" في الاستفتاء على استعادة الهوية الروسية.

وقرر سكان القرم العودة إلى روسيا بعد تغيير السلطة في أوكرانيا بطريق الانقلاب غير الشرعي الذي قامت دول أجنبية بتمويله كما أشار إلى ذلك نائب رئيس الوزراء الإيطالي.

وكانت القرم أحد الأقاليم الروسية حتى عام 1952 عندما قررت قيادة اتحاد الجمهوريات السوفيتية نقل تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا.

كما أكد ماتيو سالفيني طموحه لرفع العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بعدما امتثلت موسكو لرغبة أهالي القرم.