ترامب: وجدنا مع بوتين لغة مشتركة والعمل جار على عقد لقاء ثان

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن العمل جار لتنظيم لقاء ثان مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

موسكو- سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي"، ردا على سؤال بهذا الخصوص: "نعم أستطيع أن أقول إن العمل جار، لقد كان حوارا رائعا حول العديد من المواضيع، الإرهاب وسوريا والشرق الأوسط بشكل عام وإيران".

© Sputnik . Sergei Guseyev روسيا منفتحة دائما على الاقتراحات المتعلقة باجتماع الرئيسين الروسي والأمريكي

وأضاف الرئيس الأمريكي "لقد كان لقاءا مذهلا، أظن كان مؤتمر صحفي جيد جدا، باستثناء الأخبار المزيفة".

وختم ترامب: "أعتقد، أنه لدي علاقة جيدة مع بوتين"، مشيرا إلى أنهما وجدا لغة مشتركة لكن اللقاء الذي دام لساعتين "ليس دائماً يؤدي إلى التوصل لاتفاق".

يذكر أن اللقاء الثنائي الأول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، عقد في هلسنكي 16 تموز/يوليو الجاري.

وعقب القمة أبدى الرئيسان اهتماما بتحسين العلاقات بين البلدين. وقد أثارت تصريحات ترامب انتقادات حادة ضده في الولايات المتحدة. واتهم عدد من المعارضين السياسيين للرئيس الأمريكي بخيانة المصالح الوطنية.