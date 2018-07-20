المتحدث باسم "حماس": تبني كوشنر للرواية الإسرائيلية يعكس تفاهة الإدارة الأمريكية

كتب الدكتور سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة "حماس" في تغريدة جديدة على "تويتر": تبني غرينبلات وكوشنير للرواية الإسرائيلية، ومهاجمتهما المستمرة لحركة "حماس"، يعكس مدى تفاهة الإدارة الأمريكية، التي تحوّل مسؤوليها إلى مجرد ناطقين باسم الاحتلال الإسرائيلي.

تبني غرينبلات وكوشنير للرواية الاسرائيلية ومهاجمتهما المستمرة لحركة حماس يعكس مدى تفاهة الادارة الأمريكية التي تحوّل مسؤولوها الى مجرد ناطقين باسم الاحتلال الاسرائيلي — د. سامي أبو زهري (@DSZuhri) ٢٠ يوليو ٢٠١٨

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد نشرت، أمس الخميس، تقريرا مهما، جاء فيه أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، وجيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، وديفيد فريدمان، السفير الأمريكي في إسرائيل، طلبوا من "حماس" وقف الأعمال "الإرهابية"، مقابل تقديم تسهيلات إنسانية لقطاع غزة.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه من الحكمة لحركة "حماس" الاعتراف بإسرائيل كحقيقة واقعة، بدعوى أن الحركة تخوض حربا أخلاقية مفلسة منذ سبعة عقود.