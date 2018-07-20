ضحايا في حادث طعن في ألمانيا والشرطة تقبض على منفذ الهجوم

أفادت وسائل الإعلام المحلية الألمانية، اليوم الجمعة، بتعرض 12 شخصا لإصابات طفيفة وشخصين لإصابات خطرة، في هجوم بالسلاح الأبيض من قبل رجل كان من ضمن الركاب.

© REUTERS / Hannibal Hanschke حادثة طعن جديدة في ألمانيا

أمستردام — سبوتنيك . واستطاعت دورية شرطة كانت في موقع الحادثة الإمساك بالرجل المشتبه عند فراره من الحافلة.

وجاء في خبر صحفي على الموقع الإلكتروني لجريدة "إتش إل إن" البلجيكية، " في مدينة لوبيك شمال ألمانيا، أصيب عدة أشخاص في حادثة هجوم على مسافرين في حافلة، وكان الهجوم من قبل رجل كان من ركاب الحافلة قام بمهاجمة المسافرين بسكين، وفقا لمصادر الإعلام الألمانية."

وتابعت الجريدة، "هناك اثنتا عشر إصابة طفيفة، وإصابتان خطيرتان، وأفادت جريدة محلية ألمانية، لوبيرك ناخريختن، أن هناك قتيلاً".

ولكن لم تؤكد الشرطة الألمانية وقوع ضحايا حتى الآن".

وأضافت، " قال أحد شهود العيان، الذي تعرض للهجوم أيضا، إن السائق تمكن من فتح أبواب الحافلة أثناء قيادته حتى يتمكن الركاب من الفرار، لقد رأيت كيف قام الجاني بسحب السكين من حقيبة ظهره وبدأ بالصراخ وإصابة الركاب."

وقد حاول المشتبه به الفرار، ولكن دورية شرطة كانت تعبر مصادفة، قامت بالإمساك به ولم تصرح الشرطة الألمانية عن الدوافع حتى الآن".