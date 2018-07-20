ضحايا في حادث طعن في ألمانيا والشرطة تقبض على منفذ الهجوم

وجاء في خبر صحفي على الموقع الإلكتروني لجريدة "إتش إل إن" البلجيكية، " في مدينة لوبيك شمال ألمانيا، أصيب عدة أشخاص في حادثة هجوم على مسافرين في حافلة، وكان الهجوم من قبل رجل كان من ركاب الحافلة قام بمهاجمة المسافرين بسكين، وفقا لمصادر الإعلام الألمانية."
وتابعت الجريدة، "هناك اثنتا عشر إصابة طفيفة، وإصابتان خطيرتان، وأفادت جريدة محلية ألمانية، لوبيرك ناخريختن، أن هناك قتيلاً".
ولكن لم تؤكد الشرطة الألمانية وقوع ضحايا حتى الآن".
وأضافت، " قال أحد شهود العيان، الذي تعرض للهجوم أيضا، إن السائق تمكن من فتح أبواب الحافلة أثناء قيادته حتى يتمكن الركاب من الفرار، لقد رأيت كيف قام الجاني بسحب السكين من حقيبة ظهره وبدأ بالصراخ وإصابة الركاب."
وقد حاول المشتبه به الفرار، ولكن دورية شرطة كانت تعبر مصادفة، قامت بالإمساك به ولم تصرح الشرطة الألمانية عن الدوافع حتى الآن".
DEVELOPING: Suspect in custody after violent attack on bus in Luebeck, Germany, police say; unknown number injured, no fatalities reported. https://t.co/vZPesDw8Vq pic.twitter.com/Zw4LXr9VoH— ABC News (@ABC) July 20, 2018
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