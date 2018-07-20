أعضاء كونغرس أمريكيون يرفضون عودة أرشيف يهود العراق إلى بغداد

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية عثرت على كنز ضخم من الكتب النادرة والقديمة ليهود العراق في عام 2003، مع الاجتياح الأمريكي للعراق.

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وأفادت الصحيفة العبرية بأن الولايات المتحدة تعمل، في الوقت الراهن، على ترميم هذه الكتب والحفاظ عليها، في وقت طالب أعضاء كونغرس أمريكيون عدم نقل هذا الأرشيف الخاص بيهود العراق إلى بغداد.

وأضافت الصحيفة بأن الولايات المتحدة نقلت هذا الأرشيف في عام 2003، ويعمل عليه خبراء وأثريون أمريكان للحفاظ عليه، وهو خاص بيهود بابل، بالتوازي مع وجود اتفاق مسبق بين الحكومتين، العراقية والأمريكية، بعودة الأرشيف إلى بغداد بعد الانتهاء من ترميمه.

ويضم الأرشيف كتب نادرة عن يهود بابل، وكتاب "الزوهار" التاريخي المهم، وأجزاء خاصة بحياة اليهود الاجتماعية والاقتصادية في بابل، وهو ما دعا إلى محاولة أعضاء كونغرس أمريكيين إلى الدعوة لإبقاء هذا الأرشيف بحوزة واشنطن، وعدم إعادته إلى العراق.