هجوم إسرائيلي على غزة وسط أنباء عن سقوط قتيلين فلسطينيين

أكد الموقع الإلكتروني الإخباري الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم الجمعة، أن الجدار الفاصل بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، يشهد حالة من التصعيد، مع سقوط قتيلين فلسطينيين، وإصابة آخرين.
وأضاف بأنه سقط فلسطيني آخر قتيلا، أمس الخميس، وإصابة ثلاثة آخرين، إثر هجوم إسرائيلي على خلية من الفلسطينيين، حاولت إطلاق بالونات هيليوم حارقة، وطائرات ورقية مشتعلة على الداخل الإسرائيلي.
وأشار الموقع الإخباري إلى أن الجدار الفاصل يشهد حالة من التصعيد منذ صباح اليوم، سبقه إطلاق صافرات الإنذار، مساء أمس الخميس، في مستوطنة أشكلون، حول قطاع غزة، نتيجة لسقوط قذيفة في منطقة مفتوحة قريبة من تلك المستوطنة.
يذكر أن وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، زار، صباح اليوم، مستوطنة سديروت، إحدى المستوطنات القريبة من قطاع غزة، لطمأنة سكانها، وإدارة حوار مشترك معهم حول الأمن القومي الإسرائيلي، والتصعيد في الجنوب الإسرائيلي.
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