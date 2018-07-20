الحكومة الإسرائيلية تأمر مستوطني غلاف غزة بالبقاء في مناطق آمنة

قالت قناة "كان" الإخبارية العبرية إن الحكومة الإسرائيلية طالبت المستوطنين في مناطق "غلاف غزة" بالبقاء في مناطق آمنة.

كتبت القناة الإسرائيلية على شريط أخبارها، مساء اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية ناشدت سكان المستوطنين بالقرب من "غلاف غزة"، البقاء في مناطق آمنة، نتيجة للتصعيد حول الجدار الفاصل بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.

תושבי עוטף עזה עודכנו בתקיפות צה"ל והונחו להישאר בסמיכות למרחבים מוגנים בהתאם לזמן ההתראה @Itsik_zuarets pic.twitter.com/1ofjd55Fw7 — כאן חדשות (@kann_news) July 20, 2018

يذكر أن الجدار الفاصل بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، في قطاع غزة يشهد حالة من التصعيد الكبير، منذ صباح اليوم الجمعة، وسط أنباء عن سقوط قتلى فلسطينيين.

وكان الموقع الإلكتروني الإخباري الإسرائيلي "واللا"، قد أكد إطلاق الجيش الإسرائيلي نيران مدفعية دباباته وسط القطاع، فسقط قتيلان فلسطينيان. وأضاف بأنه سقط فلسطيني آخر قتيلا، أمس الخميس، وأصيب ثلاثة، إثر هجوم إسرائيلي على خلية من الفلسطينيين، حاولوا إطلاق بالونات هيليوم حارقة، وطائرات ورقية مشتعلة على الداخل الإسرائيلي.