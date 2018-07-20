رئيس الأركان الإسرائيلي يجري مشاروات مكثفة حول التصعيد في غزة

قالت قناة "كان" الإسرائيلية إن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال جادي آيزنكوت، يجري مباحثات مكثفة حول التصعيد في قطاع غزة.

وكتبت القناة الإسرائيلية على شريط أخبارها، مساء اليوم الجمعة، أن رئيس هيئة الأركان الجنرال جادي آيزنكوت، يجري مباحثات مكثفة مع قياداته العسكرية لبحث التصعيد بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، حول الجدار الفاصل بينهما، منذ صباح اليوم.

הרמטכ"ל גדי איזנקוט הגיע לקריה לדיון מיוחד בהסלמה בדרום @OrHeller https://t.co/7lX4UnNDpD — חדשות עשר (@news10) July 20, 2018

يذكر أن الجدار الفاصل بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، في قطاع غزة يشهد حالة من التصعيد الكبير، منذ صباح اليوم الجمعة، وسط أنباء عن سقوط قتلى فلسطينيين.

وكان الموقع الإلكتروني الإخباري الإسرائيلي "واللا"، قد أكد إطلاق الجيش الإسرائيلي لنيران مدفعية دباباته وسط القطاع، فأسقط قتيلين فلسطينيين. وأضاف بأنه سقط فلسطيني آخر قتيلا، أمس الخميس، وأصيب ثلاثة، إثر هجوم إسرائيلي على خلية من الفلسطينيين، حاولوا إطلاق بالونات هيليوم حارقة، وطائرات ورقية مشتعلة على الداخل الإسرائيلي.