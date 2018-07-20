السفير الروسي في باريس: من الضروري إعادة العلاقات بين روسيا وفرنسا إلى صيغة الشراكة الاستراتيجية

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "تقوم وزارتا الخارجية في البلدين بإجراء مشاورات وثيقة حول مجموعة واسعة من القضايا، وتتحسن مؤشرات التبادل التجاري والاقتصادي، وهناك فرصة لذلك، ولكن ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، لكن الهدف واضح: إعادة طبيعة الشراكة الاستراتيجية إلى العلاقات الروسية الفرنسية، لأن هذا يتماشى مع المصالح العميقة لشعوب بلادنا".
وأضاف السفير:" ليست كل آليات التعاون الثنائي مجمدة، بينما يتوسع الحوار والتعاون في جميع المجالات".
هذا وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد التقى مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأحد الماضي، في موسكو، وخلال زيارته لروسيا لحضور نهائي كأس العالم الذي ضم المنتخب الفرنسي مع المنتخب الكرواتي.
وبالإضافة إلى ذلك، كان الرئيسان قد أجريا محادثات خلال زيارة ماكرون إلى سان بطرسبورغ، في أواخر أيار/مايو، للمشاركة في منتدى بطرسبورغ الدولي الاقتصادي.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى تطور العلاقات الروسية الفرنسية في الآونة الأخيرة، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أيار/ مايو، أن العلاقات الروسية — الفرنسية تتطور على الرغم من الصعوبات التي تمر بها، مشيراً إلى تزايد حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث ارتفع بنسبة 25 % تقريبا بحلول نهاية العام الماضي.
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