النمسا: نهدف إلى التوصل لاتفاق حول العلاقات المستقبلية مع بريطانيا

أكد الوزير الاتحادي النمساوي للاتحاد الأوروبي، والفن والفنون والثقافة والإعلام، جيرنوت بليميل، على ضرورة تكثيف الجهود لبحث العلاقة المستقبلية مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، والتوصل إلى اتفاق قبل تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

أمستردام — سبوتنيك. وقال بليميل في مؤتمر صحفي مشترك مع كبير مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه اليوم الجمعة "بعد انعقاد مجلس الشؤون العامة للمادة 50 لمفاوضات بريكست، ناقشنا أنه يجب أن تكون هناك جهودا مكثفة أكثر وبحث للعلاقة المستقبلية مع بريطانيا"، مضيفا "هدفنا الوصول إلى اتفاق في تشرين الأول/أكتوبر".

© Sputnik . Dmitry Vinogradov النمسا تطرح اقتراحا بخصوص طالبي اللجوء

بينما أعلن بارنييه خلال المؤتمر أن الاتحاد الأوروبي طرح على بريطانيا "كيفية تجنب التنافس غير العادل للشركات الأوروبية وحماية مصالح الاتحاد الأوروبي والتعريفات الجمركية، إذا كانت التعريفات في بريطانيا اقل من أوروبا".

وأضاف بارنييه: "لا يمكننا إضاعة الوقت اكثر لذلك دعينا بريطانيا للعمل الأسبوع المقبل وبالأخص على مسألة الحدود بينها وبين إيرلندا".

وأصدر قادة الدول الأوروبية في ختام قمتهم الأخيرة التي عقدت في بروكسل وثيقة حملت عنوان "مبادئ العلاقات المستقبلية مع بريطانيا"، ورد بها أن قادة الاتحاد الأوروبي، أكدوا عزمهم الحفاظ على الشراكة الواسعة النطاق مع بريطانيا، وعلى وجه الخصوص، في مكافحة الإرهاب والجريمة الدولية والدفاع والسياسة الخارجية".

جدير بالذكر أن أكثرية البريطانيين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء العام، يوم 23 حزيران/يونيو 2016. وبدأت المملكة المتحدة 29 آذار/مارس، رسميا عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بعد إرسال إشعار إلى رئيس مجلس الاتحاد.

ووفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة " 50 " من معاهدة " لشبونة ستغادر بريطانيا الاتحاد في 29 آذار/مارس 2019، بعد مرور سنتين على إطلاق عملية بريكست.