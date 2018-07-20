النيابة التركية: حبس الداعية عدنان أوكتار و157 من أتباعه

أصدرت النيابة العامة في تركيا قرارا بتجديد حبس الداعية عدنان أوكتار الشهير باسم "هارون يحيى" و157 شخصا من أنصاره على خلفية التهم الموجهة لهم، أمس الخميس 19 يوليو/ تموز.

وبحسب جريدة "زمان" التركية، وجهت النيابة العامة لهم تهم "تشكيل تنظيم"، و"الاستغلال الجنسي للأطفال"، و"الاعتداء الجنسي"، و"إقامة علاقة جنسية مع قاصرين وقاصرات"، و"اختطاف الأطفال واحتجازهم"، و"التهديد"، و"الابتزاز"، و"تقييد الحريات".

وكانت تركيا قد شهدت يوم الأربعاء الماضي شن عمليات أمنية موسعة في 5 مدن تركية، بتعليمات من النيابة العامة في إسطنبول، ضد عدنان أوكتار وأنصاره، ألقي خلالها القبض على 187 شخصا.

وبحسب الجريدة التركية، فإن أوكتار "يطلق على نفسه لقب "داعية"، لكنه معروف بفتاويه المثيرة للجدل وظهوره الإعلامي في برنامج يقدمه على قناته الخاصة بصحبة عدد من الفتيات يتراقصن بملابس مثيرة، ومن أبرز فتاويه أن المرأة المحجبة لها حق ارتداء المايو البكيني".

وتابعت الجريدة، أن أوكتار قال قبيل اعتقاله في حوار مع صحيفة "جمهوريت" التركية، إنه عندما سمع أن هناك مداهمات ضد جماعته من قبل الشرطة تعجب الكثيرون، مشددا أنه وجماعته دعموا الرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة.

كما قال أوكتار أن هذه العملية الأمنية قد تكون خارج إرادة الرئيس أردوغان ووزارة الداخلية.