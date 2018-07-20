معاريف: "حماس" تستخدم سلاحها الاستراتيجي

كتبت صحيفة "معاريف" العبرية أن محمد ضيف، القيادي البارز في كتائب "عز الدين القسام"، الذراع العسكرية لـ"حماس" أمر قواته باستخدام سلاح استراتيجي في الحرب على إسرائيل.

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن محمد ضيف، القيادي البارز في حركة "حماس"، أمر قواته العسكرية في كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري للحركة باستخدام سلاحها الاستراتيجي، الممثل في "الأنفاق".

وأفادت الصحيفة العبرية عبر تغريدة جديدة على "تويتر"، بأن ضيف طالب قواته باستخدام سلاح "الأنفاق"، في الهجوم على إسرائيل، الليلة الجمعة، في أعقاب سقوط ثلاثة من الفلسطينيين قتلى وإصابة العشرات، جراء التصعيد على الجدار الفاصل بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، منذ صباح اليوم.

דיווחים בעזה: מוחמד דף הורה לפעילי אל-קסאם להשתמש בנשק האסטרטגי (המנהרות) במידה ורצועת עזה תותקף הלילה @okbi7b — מעריב אונליין (@MaarivOnline) July 20, 2018

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية، المنشورة باللغة العبرية، قد أشارت إلى أن الجدار الفاصل شهد حالة من تبادل إطلاق النيران بالقرب من جنوب قطاع غزة، مع إطلاق الجيش الإسرائيلي لنيران مدفعية دباباته وسط القطاع، ليسقط معه قتلى وجرحى فلسطينيين.

في وقت اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقياداته السياسية والعسكرية لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، بعد حالة من التصعيد المتبادل حول الجدار الفاصل طيلة اليوم الجمعة.