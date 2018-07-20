قتلى فلسطينيين وسط إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات المحاذية لغزة

أطلقت صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وسط توارد أنباء عن سقوط أربعة قتلى من الفلسطينيين وإصابة العشرات.

أفادت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم، الجمعة، بأن صافرات الإنذار دوت في المستوطنات القريبة من قطاع غزة، بالتوازي مع سقوط أربعة قتلى من الفلسطينيين وإصابة العشرات، في ظل استمرار التصعيد على الجدار الفاصل بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن حالة التصعيد تزيد بوتيرة عالية حول الجدار الفاصل مع إسرائيل، خاصة من الناحية الجنوبية لقطاع غزة، في ظل عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لجلسة خاصة لمناقشة هذا التصعيد.

وشارك في الاجتماع الخاص مع نتنياهو كل من وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال جادي آيزنكوت، وغيره من الضباط لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأشارت القناة العبرية إلى أن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد حمّل حركة "حماس" مسؤولية تدهور الوضع في غزة، واتهمها بإثارة حفيظة الجيش الإسرائيلي للحرب في القطاع.