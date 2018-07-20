بومبيو: ترامب متفائل بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متفائل بشأن قضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، ولكن من أجل هذا يجب إدراج العقوبات.

واشنطن — سبوتنيك. وقال موبيو للصحفيين:" الرئيس الأمريكي كما كان الحال في السابق، متفائل بشأن مستقبل نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية. وأنا كذلك… ولكن من أجل هذا سيتوجب بشكل شامل إدراج العقوبات".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، بأنه يجب على الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أن يفي بالوعود التي قطعها على نفسه أمام ترامب، خلال القمة في سنغافورة.

ودعا بومبيو إلى وقف كل عمليات تهريب النفط والفحم غير الشرعية، إلى كوريا الشمالية، وأوضح قائلاً بهذا الصدد للصحفيين: "في الوقت الراهن تقوم كوريا الشمالية بتجارة للنفط والفحم غير شرعية في البلاد، في مستوى أكبر بكثير من المستوى المحدد له من قبل الأمم المتحدة".

مشيراً إلى أن عمليات التهريب في الأساس، تحدث عند إجراء عمليات نقل المواد النفطية من قبل السفن الأجنبية إلى السفن الكورية الشمالية خارج نطاق الموانئ. مؤكداً أن:

مثل هذه العمليات حدثت على أقل تقدير 89 مرة خلال الخمسة الأشهر الأولى، ولا تزال هذه العمليات مستمرة.

وكانت قد عرقلت كل من روسيا والصين، طلباً أمريكيا في مجلس الأمن الدولي، بشأن وقف تصدير جميع مشتقات النفط إلى كوريا الشمالية.

وأشارت وكالة "رويترز" بهذا الصدد، إلى أن الطلب قدم إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وكان البيت الأبيض الأمريكي قد أعلن، يوم 22 حزيران/ يونيو الماضي، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مدد العقوبات على كوريا الشمالية لعام آخر. وفرضت العقوبات من خلال سلسلة من المراسيم التنفيذية من عام 2008، 2010، 2011، 2015، 2016، 2017. وهي موجهة ضد البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، فضلاً عن عدد من الانتهاكات المزعومة الأخرى لبيونغ يانغ، بما في ذلك وغسل الأموال، والهجمات الإلكترونية، وانتهاكات حقوق الإنسان.

والجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقد لقاء قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في سنغافورة، وصف بالتاريخي، وأعلن ترامب عقب القمة، توقيع وثيقة مفصلة مع كوريا الشمالية، مؤكداً أن عملية نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية سيبدأ تنفيذها بشكل سريع جدا. ومن جانبه وصف كيم جونغ أون التوقيع على الوثيقة الختامية للقاء مع ترامب بـ"الانطلاقة الجديدة" في العلاقات بين الدولتين، بل وتعهد بأن المستقبل سيشهد "تغييرات كبيرة".