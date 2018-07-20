الجيش الإسرائيلي: إطلاق 3 قذائف صاروخية من غزة والقبة الحديدية اعترضت 2 منها

أعلن بيان للجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية رصدت إطلاق 3 قذائف صاروخية من غزة والقبة الحديدية اعترضت قذيفتين منها.

وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على تويتر: متابعة للتقارير عن سماع صافرات الإنذار… فالحديث عن رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث اعترضت منظومة القبة الحديدية اثنين منها.

#عاجل متابعة للتقارير عن سماع صافرات الانذار فالحديث عن رصد اطلاق ٣ قذائف صاروخية من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل حيث اعترضت منظومة #القبة_الحديدية اثنين منها — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 20, 2018

​وفي تغريدة أخرى له تتعلق بالتطورات في غزة ومحيطها، قال أدرعي: يتحرك جيش الدفاع وسيواصل العمل بقوة ضد أهداف إرهابية في قطاع غزة. تتحمل حماس المسؤولية الكاملة عن تداعيات نشاطاتها الإرهابية.. على حد تعبير الناطق باسم الجيش الإسرائيلي.

​وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، عقد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان جلسة طارئة مع رئيس هيئة الأركان بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وذلك لمتابعة التطورات الأمنية في غزة.

وقالت "القناة العاشرة" الإسرائيلية "وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ورئيس هيئة الأركان أيزنكوت يعقدان جلسة طارئة لتقدير الموقف الأمني في ضوء الأحداث على حدود غزة".

وأضافت "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو ينضم إلى اجتماع أمني طارئ في مقر وزارة الدفاع لتقدير الموقف الأمني في قطاع غزة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق من اليوم الجمعة "مقتل 4 مواطنين وإصابة 120 آخرين بجراح مختلفة واختناق بالغاز منهم 70 إصابة تم علاجها ميدانيا و5 إصابات تم تحويلها للمستشفيات".