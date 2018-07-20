مساعدات إنسانية روسية فرنسية قريبا إلى الغوطة الشرقية في إطار مشروع مشترك

ذكر بيان مشترك أن روسيا وفرنسا تعتزمان إيصال مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية بريف دمشق خلال أيام قريبة في إطار مشروع مشترك.

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موسكو — سبوتنيك . أكد بيان روسي فرنسي مشترك أن روسيا وفرنسا وفي إطار مشروع مشترك ستقدمان مساعدات إنسانية لسكان منطقة الغوطة الشرقية خلال الأيام المقبلة.

وقال بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني: "تقوم روسيا وفرنسا بمشروع إنساني مشترك لتلبية احتياجات السكان المدنيين، والذين لا يزالون في حاجة ماسة إلى المساعدة في مدينة دوما بغوطة الشرقية، وخاصة لتلقي العلاج الطبي في حالات الطوارئ في المستشفيات التي تديرها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري."

وتتألف المساعدات من مواد طبية أساسية لـ 500 شخص مصاب بجروح خطيرة، إضافة لأدوية رئيسية مخصصة لعلاج 15000 إصابة طفيفة.

وستضمن روسيا تسليم البضائع إلى سوريا عن طريق الجو من فرنسا. ويلاحظ أنه عند الوصول، سيتم تأمين الحراسة وفقا لقواعد الأمم المتحدة ، بدعم من الاتحاد الروسي ووفقا للقانون الإنساني الدولي.

يذكر أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للقرار الذي اتخذه الرئيسان، الروسي والفرنسي، يوم 24 أيار/ مايو الماضي.