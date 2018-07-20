الحكم بالسجن مدى الحياة على رجل خطط لهجوم قرب البرلمان البريطاني

أصدرت محكمة أولد بيلي في العاصمة البريطانية لندن حكما بالسجن مدى الحياة بحد أدنى 40 عاما على بريطاني صنع قنابل لحركة "طالبان" في أفغانستان وتآمر لتنفيذ هجوم قرب البرلمان.

واعتقلت الشرطة خالد علي (28 عاما) وبحوزته ثلاثة سكاكين في أبريل/ نيسان من العام الماضي. وفقا لـ"رويترز".

© REUTERS / Luke MacGregor الشرطة البريطانية: التحقيق في حادث أمسبري قد يمتد لأسابيع أو أشهر بسبب تعقيده

وقالت هيئة الادعاء الملكي إن علي كان يعتزم قتل ضابط شرطة أو فرد في القوات المسلحة أو حتى نائب في البرلمان.

وقبل خمسة أيام من اعتقاله زار علي أهدافه المحتملة بما يشمل جسر وستمنستر ومبنى البرلمان.

وأضاف الادعاء في بيان أن بصماته طابقت تلك التي عثر عليها على مكونات لصنع قنابل ضبطت في أفغانستان في 2012 وكانت في قاعدة بيانات تابعة لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي).

وقالت سو هيمينج من خدمة الادعاء الملكي "خطط خالد علي لتنفيذ هجوم عنيف بالسكين في لندن كان من الممكن أن يصيب الكثير من الناس ويعرض حياتهم للخطر".