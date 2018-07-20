الحكم بالسجن مدى الحياة على رجل خطط لهجوم قرب البرلمان البريطاني

واعتقلت الشرطة خالد علي (28 عاما) وبحوزته ثلاثة سكاكين في أبريل/ نيسان من العام الماضي. وفقا لـ"رويترز".
وقالت هيئة الادعاء الملكي إن علي كان يعتزم قتل ضابط شرطة أو فرد في القوات المسلحة أو حتى نائب في البرلمان.
وقبل خمسة أيام من اعتقاله زار علي أهدافه المحتملة بما يشمل جسر وستمنستر ومبنى البرلمان.
وأضاف الادعاء في بيان أن بصماته طابقت تلك التي عثر عليها على مكونات لصنع قنابل ضبطت في أفغانستان في 2012 وكانت في قاعدة بيانات تابعة لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي).
وقالت سو هيمينج من خدمة الادعاء الملكي "خطط خالد علي لتنفيذ هجوم عنيف بالسكين في لندن كان من الممكن أن يصيب الكثير من الناس ويعرض حياتهم للخطر".
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