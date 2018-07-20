مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها على حدود قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده متأثرا بجراح أصيب بها على حدود قطاع غزة.

وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على "تويتر": قتل اليوم مقاتل جيش الدفاع بعد أن أطلق مخربون النار على قوات جيش الدفاع جنوب قطاع غزة.

وأضاف أدرعي في تغريدته: يشارك جيش الدفاع حزن العائلة وسيواصل مرافقتها.

#عاجل قتل اليوم مقاتل #جيش_الدفاع بعد ان اطلق مخربون النار على قوات جيش الدفاع جنوب قطاع #غزة.

يشارك جيش الدفاع حزن العائلة وسيواصل مرافقتها — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 20, 2018

​وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، طالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء في بيان للرئاسة الفلسطينية، وصل وكالة "سبوتنيك" نسخة منه أن "الرئيس الفلسطيني يبدأ باتصالات إقليمية ودولية لاحتواء الأزمة المتصاعدة على غزة".

وقالت الرئاسة: "إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدأ بإجراء اتصالاته مع أطراف إقليمية ودولية لاحتواء الأزمة المتصاعدة".