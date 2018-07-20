إيطاليا تعلن شروطها لاستقبال المهاجرين الجدد

وضعت إيطاليا عددا من الشروط لاستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط.

قال وزير الخارجية الإيطالي، إنزو موافيرو ميلانيزي، إن بلاده ترفض أن تكون بلد الإنزال الوحيد للمهاجرين الذين تنقذهم وحدات البحرية الأوروبية "صوفيا"، حسب "آر تي".

وبعث الوزير برسالة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، طالبا منها ذلك الأمر.

إيطاليا تضع شروطا لاستقبال المهاجرين عبر البحر https://t.co/hBgNGs6y1Y — RT Arabic (@RTarabic) July 20, 2018

كما أبلغ رئيس الوزراء الإيطالي، رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود بالشروط الإيطالية لعمليات الإنزال فيها "لن نقبل أي إنزال على أراضينا، إلا إذا وافقت دول أخرى في الاتحاد على استقبال قسم منهم".

واستقبلت فرنسا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال ومالطا مهاجرين الأسبوع الماضي بواقع 50 لكل دولة.