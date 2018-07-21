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07:13 21 يوليو/ تموز 2018
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    السلطات الأمريكية تتهم إيران بإعداد هجمات سيبرانية على الدول الغربية

    © AFP 2018 / THOMAS SAMSON
    العالم
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    صرحت مصادر في الإدارة الأمريكية، اليوم السبت 21 يوليو، بأن إيران أعدت أسلحة إلكترونية لشن هجمات واسعة النطاق على البنية التحتية للولايات المتحدة والدول الأوروبية والشركات الخاصة.

    موسكو — سبوتنيك. ونقلت قناة "إن بي سي" التلفزيونية، عن تلك المصادر، بأن إيران اتخذت الإجراءات اللازمة التي ستسمح للقراصنة الإيرانيين بمهاجمة الآلاف من الشبكات الكهربائية، وأنظمة إمدادات المياه، وشركات التكنولوجيا ومرافق الرعاية الصحية في الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى في أوروبا. وأشير إلى أن هجمات مماثلة يمكن أن تُرتكب أيضا ضد دول في الشرق الأوسط.

    وزير الخزانة الأمريكي
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
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    ووفقا لمصادر القناة، فقد حذرت السلطات الأمريكية بالفعل الدول الحليفة، من إمكانية الهجمات الإلكترونية من قبل إيران، وبدأت في تقوية أنظمة الدفاع الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، يناقش المسؤولون إمكانية القيام بضربة وقائية أو انتقامية ضد المنظومات الإيرانية، في حين ترى المصادر، أن الإدارة الأمريكية لا تعتبر التهديد "حتميا".

    ونفى علي رضا مير يوسفي، المتحدث باسم البعثة الإيرانية في منظمة الأمم المتحدة، المعلومات حول الهجوم الوشيك، قائلا إن التقارير حول هذه الشكوك تبدو استفزازية، ووفقا له، فإن الولايات المتحدة، تريد تبرير الهجوم الإلكتروني ضد إيران بهذه الطريقة، كما رفض ممثلو مجلس الأمن القومي الأمريكي، التعليق على هذه المعلومات.

     

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    الكلمات الدلالية:
    هجمات, الأمم المتحدة, مسؤول, أمريكا, إيران
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