رئيس المكسيك ينتقد فرض غرامة على حزبه

وقرر المعهد الانتخابي الوطني يوم الأربعاء الماضي هذه الغرامة على حزب التجديد الوطني اليساري بزعامة لوبيز أوبرادور بسبب صندوق أنشأه الحزب العام الماضي وقال إنه استهدف مساعدة ضحايا الزلزال، بحسب رويترز.
وقال لوبيز أوبرادور إن "هذا عمل انتقامي" واتهم المعهد الانتخابي بالتصرف بشكل "مغرض" ومبالغ فيه.
وأضاف خارج مكاتب فريقه في مكسيكو سيتي "لقد تصرفوا بهذه الطريقة لأنهم لا يقبلوا الواقع الجديد "مستخدما نفس النغمة التي لجأ إليها لمهاجمة الحكومة خلال الحملة الانتخابية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)