خامنئي: التفاوض مع أمريكا خطأ فادح فهي غير جديرة بالثقة

قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، إن التفاوض مع أمريكا يعتبر "خطأ فادح"، لافتا إلى أنها غير جديرة بالثقة.

وذكر خامنئي، في اجتماع مع مسؤولين بوزارة الخارجية، "لا يمكن الاعتماد على كلمة وحتى توقيع الأمريكيين لذلك فان المفاوضات مع أمريكا غير مجدية"، مضيفا أن المفاوضات مع واشنطن ستكون "خطأ فادحا". موقعه الرسمي.

© Sputnik . Alexey Drujinin خامنئي: الحكومة ستتمكن من تخطي المشكلات وهزيمة المؤامرة الأمريكية

كما لفت قائد الثورة الاسلامية إلى أن تصريح الرئيس حسن روحاني، خلال زيارته لأوروبا مؤخرا، وقوله "إذا لم تتمكن إيران من تصدير نفطها فسوف لن يتمكن أي بلد بالمنطقة من تصدير نفطه"، تصريح مهم ويعكس سياسة ونهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك بحسب وكالة "فارس".

وكان روحاني قد هدد بمنع شحنات النفط من الدول المجاورة من المرور، حال مضي واشنطن قدما في خططها لإجبار جميع الدول على وقف شراء النفط الإيراني.