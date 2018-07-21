الداخلية الأفغانية تعلن مقتل وإصابة 850 مسلحا من الجماعات المتشددة خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، أن المجموعات المتشددة تكبدت خسائر جسيمة خلال عمليات قامت بها قوات الأمن خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بوحدات من الجيش وسلاح الجو في 17 ولاية وأسفرت عن مقتل وإصابة 850 ارهابياً ضبط كميات من السلاح والذخيرة كانت بحوزة المتطرفين.

© Sputnik . Jak جنرال أمريكي: لا تغيرات كبيرة متوقعة على استراتيجية حرب أفغانستان

كابول— سبوتنيك . وقالت الداخلية الأفغانية، في بيان اليوم السبت، إن "العمليات أدت لمصرع 549 إرهابيا وإصابة 250 آخرين بجروح فيما ألقي القبض على 51".

وبحسب البيان "ضبطت القوات الافغانية خلال هذه العمليات 41 قطعة سلاح و16 قذيفة مدفعية ثقيلة و42 عبوة ناسفة بالإضافة إلى آليتين بحوزة المتطرفين".

وأوضحت الداخلية الأفغانية أن العمليات، التي شاركت بها القوات الدفاعية شملت 34 عملية برية و77 ضربة جوية ضد مراكز الإرهابيين في ولايات بروان، ننغرهار، كونار، بكتيا، خوست، غزني، ميدان، زابول، قندهار، اورزغان، هلمند، نيمروز، فراه، فارياب، بلخ، جوزجان، و قندوز.

وفِي بيان منفصل أعلنت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) العثور على 22 بندقية كلاشينكوف و5 مسدسات و3 قنابل يدوية فضلاً عن كميات من الأعيرة النارية في حملة تفتيش قامت بها القوات الأفغانية أمس بالعاصمة كابول.

وتشهد أفغانستان، منذ مطلع شهر أيار/مايو الماضي، ارتفاعاً ملحوظا في العمليات والمعارك العنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي الناتو، في إطار مهمة "الدعم الحازم" ومسلحي حركة طالبان الذين كثفوا هجماتهم منذ الإعلان عن انطلاق العمليات الربيعية تحت اسم "الخندق".

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، الأحد الماضي، أنها سجلت أعلى عدد للضحايا المدنيين خلال النزاعات، في الستة أشهر الأولى من 2018، إذ قتل 1692 مدنيا في الفترة من الأول من كانون الثاني/يناير وحتى 30 حزيران/يونيو 2018.