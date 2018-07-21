مصدر عسكري إسرائيلي: حماس ملزمة بوقف الطائرات الورقية الحارقة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر اليوم، السبت، أن مصدرا عسكريا بارزا أكد إلزام حركة حماس بوقف إطلاق بالونات الهيليوم المشتعلة والطائرات الورقية الحارقة، بعدما طلبت وقف إطلاق النار، وإذا لم تنفذ ذلك فعليها دفع الثمن غال.
تزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي قصف موقعا تابعا لحماس شمال قطاع غزة؛ ردا على محاولة تسلل للسياج الأمني، بعد ساعات من إعلان اتفاق هدنة بين الجانبين.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر "تويتر" اليوم السبت "قصفت دبابات الجيش موقعا لحماس شمال قطاع غزة؛ ردا على تسلل عدد من المشتبه فيهم اجتازوا السياج الأمني".
وأضاف أدرعي "عاد المشتبه فيهم إلى داخل قطاع غزة".
وكان الجيش الإسرائيلي قصف عشرات الأهداف في قطاع غزة، أمس الجمعة، بعد إعلانه مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات جنوبي القطاع.
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