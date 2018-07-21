مصدر عسكري إسرائيلي: حماس ملزمة بوقف الطائرات الورقية الحارقة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر اليوم، السبت، أن مصدرا عسكريا بارزا أكد إلزام حركة حماس بوقف إطلاق بالونات الهيليوم المشتعلة والطائرات الورقية الحارقة، بعدما طلبت وقف إطلاق النار، وإذا لم تنفذ ذلك فعليها دفع الثمن غال.

© REUTERS / Suhaib Salem إسرائيل و"حماس" تتفقان على استئناف التهدئة في غزة