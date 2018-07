خامنئي يدعم اقتراح روحاني بمنع مرور النفط الخليجي ردا على حظر صادرات بلاده

وبحسب "رويترز". نشر الموقع "قال (خامنئي) إن تصريحات الرئيس… بأنه إذا لم يتم تصدير النفط الإيراني فلن يجري تصدير نفط أي بلد آخر في المنطقة تصريحات مهمة تعكس سياسة ومنهج النظام" الإيراني.

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader via AP