خامنئي يدعم اقتراح روحاني بمنع مرور النفط الخليجي ردا على حظر صادرات بلاده

ذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، اليوم، السبت، أن خامنئي يدعم اقتراح الرئيس، حسن روحاني، بأن تمنع إيران صادرات النفط الخليجية، إذا تم إيقاف صادرات النفط الإيرانية.