ظريف: أفشلنا مخطط أمريكا وإسرائيل للتخويف من إيران

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده نجحت في إفشال مخطط أمريكا وإسرائيل للتخويف من إيران.

وذكر وزير الخارجية، اليوم السبت 21 يوليو/ تموز، أنه "بفضل توجيهات قائد الثورة ودعمه نجحنا في إفشال مخطط الصهاينة في التخويف من إيران"، وذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة "فارس" الإيرانية.

© Sputnik . Grigoriy Sisoev ظريف: هدف أمريكا هو دفع إيران للخروج من الاتفاق النووي

وأشار ظريف ، في كلمته لدى استقبال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية كوادر وزارة الخارجية، إلى توجهات الجهاز الدبلوماسي، لاسيما إزاء بلدان الجوار والتركيز على الدبلوماسية الاقتصادية، مؤكدا "نسعى لمواجهة التحديات والدفاع عن مصالحنا الوطنية بصلابة باعتماد الثقة بالنفس".

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاولا، عبر استعراضات جوفاء، تكرار مخطط التخويف من إيران إلا أنهما باتا مهمشين بين حلفائهما أيضا.

ونوه وزير الخارجية إلى "تأسيس مقر عمليات حربية والمساعي الواسعة التي تبذلها أمريكا لممارسة الضغوط والغطرسة ضد الشعب الإيراني"، مضيفا "أكدنا للبلدان الأخرى لاسيما حلفاء أمريكا أنهم ينبغي أن يتجاوزوا التزاماتهم السياسية إلى اتخاذ خطوات عملية وفق برنامج زمني محدد".