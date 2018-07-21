مسؤول بالحرس الثوري الإيراني يعلن المتسبب في مقتل 11 من "الباسيج"

اتهم مسؤول بالحرس الثوري الإيراني، حزب الحياة الحرة الكردستاني المعارض، بقتل 11 من قوات "الباسيج"، في معركة شهدت تفجير مستودعا للذخيرة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال حسين خوش إقبال المسؤول الأمني المحلي، إن المسؤول عن مقتل 11 من الباسيج هم مسلحين من حزب الحياة الحرة الكردستاني المعارض.

© AP Photo / Hasan Sarbakhshian مقتل 11 عنصرا من الحرس الثوري في اشتباكات غربي إيران

وأضاف خوش أن الباسيج والحرس الثوري يلاحقون المهاجمين.

وينشط حزب الحياة الحرة الكردستاني على المنطقة الحدودية إلى جانب جماعات مسلحة كردية أخرى مقرها شمال العراق، ويسعى الحزب لحكم ذاتي لأكراد إيران وله صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وقال الحرس الثوري هذا الشهر إنه "قتل ثلاثة متشددين في عملية أمنية قرب الحدود مع العراق.

وفي يونيو/حزيران 2017، شن تنظيم "داعش" هجمات على مبنى البرلمان في طهران وضريح زعيم الثورة الإسلامية في إيران آية الله روح الله الخميني جنوبي العاصمة، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل.

وقتل 11 عنصرا من قوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت 21 يوليو/ تموز، في منطقة حدودية مع كردستان العراق.