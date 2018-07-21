كاتب إسرائيلي: كتائب القسام تريد الدخول في مواجهة مع إسرائيل

وادعى رون بن يشاي، الكاتب الإسرائيلي بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن القيادة السياسية لحركة حماس لا تريد الدخول في حرب عسكرية مع الجيش الإسرائيلي، مقارنة بالذراع العسكرية، الممثل في كتائب عز الدين القسام، الراغبة في الدخول في مواجهة مع إسرائيل.

© AP Photo / Adel Hana مصدر عسكري إسرائيلي: حماس ملزمة بوقف الطائرات الورقية الحارقة

ورأى الكاتب الإسرائيلي، في مقاله المنشور، اليوم، السبت، 21 يوليو/تموز، أنه رغم إدراك الجناح العسكري للحركة بأن المواجهة مع إسرائيل ستكون دموية وقاتلة، لكن كتائب القسام تريد إقحام نفسها في تلك المواجهة الصعبة.

ونوه بن يشاي إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، حينما زار مستوطنة سديريوت، أمس، الجمعة، لطمأنة مستوطنيها أمام ضربات حماس، كان يقصد منها أن الحركة لا تخشى مواجهة الجيش الإسرائيلي، وتريد التصعيد.

وزعم الكاتب الإسرائيلي أن الذراع العسكرية للحركة تريد إثارة الرأي العام العالمي، وفي النهائية تحقق ما تصبو إليه من أهداف أمام إسرائيل، نتيجة للضغوط الدولية المترتبة على نتائج الحرب.