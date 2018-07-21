المحققون البريطانيون يبحثون عن آثار "نوفيتشوك" في المراحيض العامة في حديقة سالزبوري

يبحث خبراء متخصصون في بدلات الحماية الكيميائية عن آثار لغاز الأعصاب "نوفيتشوك" في المراحيض العامة المثبتة في أحد حدائق سالزبوري.

© REUTERS / Phil Noble الشرطة الروسية مستعدة للتعاون مع بريطانيا بما يتعلق بحادثة سالزبوري

سبوتنيك . يعمل المتخصصون في حديقة "الملكة إليزابيث"، حيث بدأوا العمل يوم الجمعة، ويستمر البحث إلى اليوم السبت، بحسب ما نقلته قناة "سكاي نيوز".

وتم تطويق المنطقة القريبة من المراحيض، ويمكن لعمل الأخصائيين، وفقا للقناة، أن يستمر طوال اليوم.

وتلاحظ الصحفية ليزا دوان أنه من المفترض أن تكون هذه الحديقة واحدة من الأماكن التي زارها تشارلي رولي ودون ستيرجز، الذين، وفقا للتحقيق البريطاني، تعرضوا للمادة السامة "نوفيتشوك".

Teams of specialist officers are continuing their forensic search for traces of #novichok at Queen Elizabeth Gardens in #Salisbury.



Read the full story here: https://t.co/J9lNL7np6L pic.twitter.com/cgZyMrTsvV — Sky News (@SkyNews) July 21, 2018

في صباح يوم 4 تموز/يوليو، أبلغت الشرطة البريطانية عن "حادث خطير" في مدينة أميسبوري بولاية ويلتشاير، حيث تعرض شخصان "لمواد مجهولة" وتم نقلهما إلى المستشفى في حالة حرجة.