المحققون البريطانيون يبحثون عن آثار "نوفيتشوك" في المراحيض العامة في حديقة سالزبوري

وتم تطويق المنطقة القريبة من المراحيض، ويمكن لعمل الأخصائيين، وفقا للقناة، أن يستمر طوال اليوم.
وتلاحظ الصحفية ليزا دوان أنه من المفترض أن تكون هذه الحديقة واحدة من الأماكن التي زارها تشارلي رولي ودون ستيرجز، الذين، وفقا للتحقيق البريطاني، تعرضوا للمادة السامة "نوفيتشوك".
Teams of specialist officers are continuing their forensic search for traces of #novichok at Queen Elizabeth Gardens in #Salisbury.— Sky News (@SkyNews) July 21, 2018
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في صباح يوم 4 تموز/يوليو، أبلغت الشرطة البريطانية عن "حادث خطير" في مدينة أميسبوري بولاية ويلتشاير، حيث تعرض شخصان "لمواد مجهولة" وتم نقلهما إلى المستشفى في حالة حرجة.
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