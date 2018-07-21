تسجيل
17:08 21 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    مشجعات المنتخب الكرواتي في كأس العالم 2018

    من الحسناء البولندية إلى شبيه ميسي... مونديال روسيا يحقق أحلام الجماهير

    © Sputnik . Vladimir Pesnya
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    يروي عدد من عشاق كرة القدم الذين قدموا لحضور مونديال روسيا 2018 قصصهم مع تحقيق الأحلام من خلال متابعة كأس العالم.

    تقول البولندية مارتا بارتشوك والتي تعيش في بريطانيا لموقع "راشان بيوند" "جعلني كأس العالم مشهورة للغاية. هناك العديد من المقالات عني في جميع أنواع وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم".

    دميتري مدفيديف يلقى كلمة أمام مجلس النواب الروسي قبل تصويت لاختيار رئيس الوزراء، 8 مايو/أيار 2018
    © Sputnik . Grigory Sysoev
    ميدفيديف: تنظيم مونديال 2018 غير تصور العالم عن روسيا
    وأصبحت مارتا مشهورة وتحظى بشعبية بين مشجعي كرة القدم قبل عامين، بينما كانت تدعم الفريق البولندي في بطولة أوروبا 2016 في فرنسا. وانتشرت صورها بشكل سريع وتم تسميتها بأجمل مشجعة كرة قدم بولندية. وبعد ذلك بفترة وجيزة بدأت مارتا مهنة تصميم الأزياء. ولكن مونديال روسيا 2018 كان الحدث الذي وصل بشعبية مارتا إلى حدها الأقصى.

    وتضيف مارتا: "كانت صوري في كأس العالم 2018 في كل مكان. حتى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، المنظم الرئيسي لكأس العالم، نشر صورتي على صفحته الرسمية على إنستغرام"، متابعة "لقد أحبني الناس، وأطلقوا علي اسم الحسناء البولندية، وقالت عني وسائل الإعلام أنني ملكة جمال كأس العالم".

    وأكدت مارتا أنه بفضل اهتمام وسائل الإعلام، حصلت على الكثير من عقود العمل والعقود التجارية الجديدة.

    وخاضت مارتا خلال كأس العالم 2018 تجربتها الصحفية الأولى (التي طالما حلمت بها) من خلال ملها مع موقع "سي كي إم" الإلكتروني البولندي.

    وتتذكر مارتا أنها حصلت على الكثير من الاهتمام من المعجبين في جميع أنحاء العالم: "عندما وصلت إلى الساحة الحمراء في موسكو، بدأ الناس بطلبات التعارف وكان الجميع يريدون الحصول على صورة معي. كان هذا شيئا رائعا وكأنني نجمة بوب حقيقية ، لقد أحببت ذلك".

     

    شبيه ميسي يجد حب حياته

    وجد خوان توماس مارتن، وهو طالب طب من الأرجنتين، حب حياته في مدينة سانت بطرسبورغ. حيث التقى أرينا خلال مونديال 2018، وهي فتاة روسية، كان قد قابلها قبل عام في برشلونة الإسبانية، ولكن علاقتهم لم تنطلق حتى جاء إلى روسيا لحضور المونديال.ويأمل خوان أن لا تتحول علاقتهما إلى "مأساة شكسبيرية"، لأن والدي الفتاة قد يكونان ضد الرومانسية.

    ويقول الطالب الأرجنتيني "لو أن القرار لي لكانت ستأتي معي إلى الأرجنتين لكن والديها لا يعرفان شيئا عني. لم تخبرهم أبدا أنني أتيت إلى روسيا لأن والديها لا يحبان الأجانب. ويعتقدون أنه لا يمكن أن يكون هناك شيء جدي معي بسبب المسافة التي تفصل بين بلدينا.

    جزء آخر من هذه القصة الغريبة هو أن خوان يجتذب الكثير من الاهتمام، لأنه يبدو شبيها لليونيل ميسي. منذ عام 2013 ، كان يعمل كمقلد لـ ميسي في البرامج التلفزيونية والأحداث والإعلانات التجارية في الأرجنتين.

    كما قام خوان خلال هذا المونديال بالتقاط صور السيلفي مع الجماهير.

    ويؤكد خوان "في يوم مباراة الأرجنتين ضد نيجيريا، حققت ما يقرب من 200 دولار. لم أستطع أن أصدق ذلك!".

    أصغر مشجع في كاس العالم

    ربما كان أصغر مشجع لكأس العالم 2018 بعمر 9 أشهر فقط عندما جاء إلى روسيا.

    تقول غيمينا رودريغيز الموظفة في الحكومة المحلية في أوروغواي."كانت هذه هي المرة الأولى التي نسافر فيها مع طفلنا خوسيه أنطونيو، ولمدة طويلة، لقد أخذنا 9 طائرات وقطاران خلال هذه الرحلة".

    وسافرت غيمينا إلى روسيا مع زوجها إستيبان أروسيغوي، وهو مهندس زراعي، وابنة عمها إيريكا لدعم فريقهما الوطني.

    وتضيف غيمينا "في البداية كنا خائفين من السفر إلى روسيا مع طفل، لكننا فوجئنا بروح واحترام ومودة الروس. كانوا دائما على استعداد للمساعدة ".

    وقالت إنها تعترف أنه كان لديهم مفهوم خاطئ عن الروس بسبب الصورة النمطية التي أنشأتها الأفلام ووسائل الإعلام الأمريكية: "اعتقدنا أنهم غير محبين، ولكن وجدنا أن الواقع مختلف تماما".

    انظر أيضا:

    "فيفا" يمنح التحكيم و"تقنية الفيديو" العلامة الكاملة في مونديال روسيا
    كوبر من بين الأعلى راتبا... تعرف على أجور مدربي مونديال روسيا
    مسؤول فلسطيني تغزل برئيسة كرواتيا في نهائي مونديال روسيا (فيديو)
    مبابي أفضل لاعب شاب في مونديال روسيا...بالأرقام
    ميدفيديف: تنظيم مونديال 2018 غير تصور العالم عن روسيا
    مونديال روسيا يساعد على تنمية الأقاليم لكنه لن يؤثر على التضخم
    صور بألف كلمة... ردود فعل رئيسي كرواتيا وفرنسا خلال متابعة نهائي مونديال روسيا
    ويل سميث ورونالدينيو نجوم حفل ختام مونديال روسيا (صور+فيديو)
    إسدال الستار على مونديال "روسيا 2018" اليوم بعد المباراة النهائية
    مونديال روسيا الأفضل تنظيما في التاريخ
    مودريتش يحقق رقما قياسيا في مونديال روسيا
    الكلمات الدلالية:
    مونديال روسيا 2018, الفيفا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشاركة في المنتدى الشبابي التعليمي الدولي تافريدا في القرم
    صور مثيرة لهذا الأسبوع من "سبوتنيك"
    قانون القومية ومستقبل الوجود العربي
    سجل... أنا عربي
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم روسيا - 2018
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم "روسيا 2018"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك