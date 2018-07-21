من الحسناء البولندية إلى شبيه ميسي... مونديال روسيا يحقق أحلام الجماهير

يروي عدد من عشاق كرة القدم الذين قدموا لحضور مونديال روسيا 2018 قصصهم مع تحقيق الأحلام من خلال متابعة كأس العالم.

تقول البولندية مارتا بارتشوك والتي تعيش في بريطانيا لموقع "راشان بيوند" "جعلني كأس العالم مشهورة للغاية. هناك العديد من المقالات عني في جميع أنواع وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم".

© Sputnik . Grigory Sysoev ميدفيديف: تنظيم مونديال 2018 غير تصور العالم عن روسيا

وأصبحت مارتا مشهورة وتحظى بشعبية بين مشجعي كرة القدم قبل عامين، بينما كانت تدعم الفريق البولندي في بطولة أوروبا 2016 في فرنسا. وانتشرت صورها بشكل سريع وتم تسميتها بأجمل مشجعة كرة قدم بولندية. وبعد ذلك بفترة وجيزة بدأت مارتا مهنة تصميم الأزياء. ولكن مونديال روسيا 2018 كان الحدث الذي وصل بشعبية مارتا إلى حدها الأقصى.

وتضيف مارتا: "كانت صوري في كأس العالم 2018 في كل مكان. حتى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، المنظم الرئيسي لكأس العالم، نشر صورتي على صفحته الرسمية على إنستغرام"، متابعة "لقد أحبني الناس، وأطلقوا علي اسم الحسناء البولندية، وقالت عني وسائل الإعلام أنني ملكة جمال كأس العالم".

وأكدت مارتا أنه بفضل اهتمام وسائل الإعلام، حصلت على الكثير من عقود العمل والعقود التجارية الجديدة.

وخاضت مارتا خلال كأس العالم 2018 تجربتها الصحفية الأولى (التي طالما حلمت بها) من خلال ملها مع موقع "سي كي إم" الإلكتروني البولندي.

وتتذكر مارتا أنها حصلت على الكثير من الاهتمام من المعجبين في جميع أنحاء العالم: "عندما وصلت إلى الساحة الحمراء في موسكو، بدأ الناس بطلبات التعارف وكان الجميع يريدون الحصول على صورة معي. كان هذا شيئا رائعا وكأنني نجمة بوب حقيقية ، لقد أحببت ذلك".

شبيه ميسي يجد حب حياته

وجد خوان توماس مارتن، وهو طالب طب من الأرجنتين، حب حياته في مدينة سانت بطرسبورغ. حيث التقى أرينا خلال مونديال 2018، وهي فتاة روسية، كان قد قابلها قبل عام في برشلونة الإسبانية، ولكن علاقتهم لم تنطلق حتى جاء إلى روسيا لحضور المونديال.ويأمل خوان أن لا تتحول علاقتهما إلى "مأساة شكسبيرية"، لأن والدي الفتاة قد يكونان ضد الرومانسية.

ويقول الطالب الأرجنتيني "لو أن القرار لي لكانت ستأتي معي إلى الأرجنتين لكن والديها لا يعرفان شيئا عني. لم تخبرهم أبدا أنني أتيت إلى روسيا لأن والديها لا يحبان الأجانب. ويعتقدون أنه لا يمكن أن يكون هناك شيء جدي معي بسبب المسافة التي تفصل بين بلدينا.

جزء آخر من هذه القصة الغريبة هو أن خوان يجتذب الكثير من الاهتمام، لأنه يبدو شبيها لليونيل ميسي. منذ عام 2013 ، كان يعمل كمقلد لـ ميسي في البرامج التلفزيونية والأحداث والإعلانات التجارية في الأرجنتين.

كما قام خوان خلال هذا المونديال بالتقاط صور السيلفي مع الجماهير.

ويؤكد خوان "في يوم مباراة الأرجنتين ضد نيجيريا، حققت ما يقرب من 200 دولار. لم أستطع أن أصدق ذلك!".

أصغر مشجع في كاس العالم

ربما كان أصغر مشجع لكأس العالم 2018 بعمر 9 أشهر فقط عندما جاء إلى روسيا.

تقول غيمينا رودريغيز الموظفة في الحكومة المحلية في أوروغواي."كانت هذه هي المرة الأولى التي نسافر فيها مع طفلنا خوسيه أنطونيو، ولمدة طويلة، لقد أخذنا 9 طائرات وقطاران خلال هذه الرحلة".

وسافرت غيمينا إلى روسيا مع زوجها إستيبان أروسيغوي، وهو مهندس زراعي، وابنة عمها إيريكا لدعم فريقهما الوطني.

وتضيف غيمينا "في البداية كنا خائفين من السفر إلى روسيا مع طفل، لكننا فوجئنا بروح واحترام ومودة الروس. كانوا دائما على استعداد للمساعدة ".

وقالت إنها تعترف أنه كان لديهم مفهوم خاطئ عن الروس بسبب الصورة النمطية التي أنشأتها الأفلام ووسائل الإعلام الأمريكية: "اعتقدنا أنهم غير محبين، ولكن وجدنا أن الواقع مختلف تماما".