ترامب يهاجم محاميه... ويتحدث عن تسجيل فتاة "بلاي بوي"

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محاميه السابق، مايكل كوهين، بعدما تبين قيامه بتسجيل حديث تطرق فيه الطرفين إلى دفع مال لعارضة سابقة في مجلة "بلاي بوي"، أثيرت مزاعم حول أقامة ترامب لعلاقة معها.

وغرد ترامب على تويتر يقول: "من غير المعقول أن يسجل محام حديثا لموكله. الأمر غير مسبوق إطلاقا، وقد يكون غير قانوني".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن كوهين سجل حديثا مع ترامب، تطرقا فيه لدفع مال للفتاة، وأن التسجيل تم قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الاخيرة، وضبطه محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال مداهمتهم لمكاتب المحامي كوهين.

Inconceivable that the government would break into a lawyer’s office (early in the morning) — almost unheard of. Even more inconceivable that a lawyer would tape a client — totally unheard of & perhaps illegal. The good news is that your favorite President did nothing wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 21, 2018

ودار الحديث المسجل حول إمكانية دفع مال مقابل سكوت فتاة الغلاف السابقة في مجلة "بلاي بوي" كارين ماك دوغال، والتي تزعم أقامتها علاقة لمدة عشرة أشهر عامي 2006 و2007 مع ترامب.

ويخضع المحامي كوهين في الوقت الحاضر لتحقيق واسع، وهو مهدد بالملاحقة القضائية.

يذكر أن التحقيق يجرى وفقا لطلب المدعي الخاص روبرت مولر، الذي يحقق في مزاعم وجود تواطوء بين فريق ترامب ومسؤولين روس خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2016، وهو الأمر الذي نفاه ترامب والجانب الروسي أكثر من مرة.